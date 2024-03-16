Бентанкур: «Тоттенхэм» сможет побороться за трофеи в следующем сезоне»

Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур высоко оценивает уровень своей команды при Анге Постекоглу.

«Шпоры» на некоторое время возглавили турнирную таблицу АПЛ в начале сезона, после чего, пережив кризис травм, выбыли из числа претендентов на чемпионство. Сейчас лондонцы занимают пятую строчку, отставая от «Астон Виллы» на два очка при одном матче в запасе.

«Способны ли мы бороться за трофеи? Определённо. Особенно сейчас, когда пришёл Анге. Конечно, мы должны концентрироваться на краткосрочных целях – набирать три очка каждую неделю.

Мы знаем, что у нас есть качества, позволяющие конкурировать на высоком уровне, что уже было доказано в этом сезоне. К сожалению, «Тоттенхэму» не повезло с травмами. Если в следующем сезоне травм будет меньше, то для нас, думаю, всё может сложиться очень удачно», – цитирует The Spurs Express Бентанкура.