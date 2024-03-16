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«Фулхэм» устроил «Тоттенхэму» разгром

16 Марта 2024 • 22:26 Комментировать
Фулхэм
3:0
Тоттенхэм
окончен

Центральным субботним матчем 29-го тура Премьер-лиги стал спор «Фулхэма» с «Тоттенхэмом». Родриго Мунис и Андреас Перейра едва не реализовали первый момент, но защитники успели блокировать удары. Перейре снова помешал защитник вскоре. Еще атака, и голкипер гостей справился с опасным ударом Саши Лукича. Джеймс Мэддисон бил в противоход киперу и минимально промахнулся. В конце первого тайма Мунис в два касания забил после прострела Энтони Робинсона.

В начале второго тайма Тимоти Кастань доставил мяч в штрафную, а Лукич бедром его отправил по назначению - 2:0. После углового с разворота атаковал Кэлвин Угелумба - штанга, а Мунис в борьбе добил - разгром. Бреннан Джонсон прострелил на дальнюю штангу, и Тимо Вернер с пары метров не попал в рамку. Ришарлисону не мешали бить, но он не попал с дюжины метров.

«Дачники» вышли на чистое 12-е место, соперник - пятый.

Протокол игры  
Фулхэм3:0Тоттенхэм
(1:0) Родриго Мунис42'  
(2:0) Лукич Саша49'  
(3:0) Родриго Мунис61'  
Лено БерндКастань Тимоти 82' (Рид Бобби ( 82') Адарабиойо ОлуватосинУгелумба КэлвинРобинсон ЭнтониЛукич Саша 81' (Рид Харрисон ( 81') Пальинья Жоау  55'Айуоби Алекс 82' (Тете Кенни ( 82') Перейра Андреас 72' (Уилсон Гарри ( 72') Виллиан БоргесРодриго Мунис 64' (Хименес Рауль ( 64')
Запасные: Родак МарекРим ТимКэрни ТомТраоре Адама
Викарио ГульельмоПорро ПедроРомеро КристианДрэгушин РадуУдоги ДестиниСарр Пап Матар 66' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль ( 66') Биссума Ив  63' 66' (Бентанкур Родриго ( 66') Кулушевски ДеянМэддисон Джеймс 66' (Вернер Тимо ( 66') Джонсон Бреннан  79' 80' (Ришарлисон ( 80') Хын Мин Сон 87' (Ло Чельсо Джовани ( 87')
Запасные: Дэвис БенСкипп ОливерЭмерсон ЖуниорОстин Брендон
16 марта. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Фулхэм

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