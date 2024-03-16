«Фулхэм» устроил «Тоттенхэму» разгром

Центральным субботним матчем 29-го тура Премьер-лиги стал спор «Фулхэма» с «Тоттенхэмом». Родриго Мунис и Андреас Перейра едва не реализовали первый момент, но защитники успели блокировать удары. Перейре снова помешал защитник вскоре. Еще атака, и голкипер гостей справился с опасным ударом Саши Лукича. Джеймс Мэддисон бил в противоход киперу и минимально промахнулся. В конце первого тайма Мунис в два касания забил после прострела Энтони Робинсона.

В начале второго тайма Тимоти Кастань доставил мяч в штрафную, а Лукич бедром его отправил по назначению - 2:0. После углового с разворота атаковал Кэлвин Угелумба - штанга, а Мунис в борьбе добил - разгром. Бреннан Джонсон прострелил на дальнюю штангу, и Тимо Вернер с пары метров не попал в рамку. Ришарлисону не мешали бить, но он не попал с дюжины метров.

«Дачники» вышли на чистое 12-е место, соперник - пятый.