Нападающий «Тоттенхэма» Тимо Вернер, арендованный у «РБ Лейпцига», может оказаться в другом английском клубе.

«Шпоры» арендовали немецкого футболиста до конца текущего сезона с возможностью выкупа за 17 млн евро. Как стало известно на прошлой неделе, в «Тоттенхэме» пока не приняли решение относительно 28-летнего форварда. Если верить информации Fichajes, на игрока положил глаз другой представитель Премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» могут перехватить немца грядущим летом, если лондонцы не оформят сделку заранее.

Тимо Вернер отметился двумя голами и двумя ассистами в восьми поединках за «Тоттенхэм».