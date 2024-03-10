В «Тоттенхэме» пока не знают, как поступить с Вернером

«Тоттенхэм» пока не принял окончательного решения по будущему нападающего Тимо Вернера, права на которого принадлежат «РБ Лейпцигу».

По информации журналиста Фабрицио Романо, в лондонском клубе пока не знают, будут ли выкупать немца за 17 миллионов евро. При этом отмечается, что в «Тоттенхэме» довольны игроком, а сам Вернер не планирует возвращаться в «РБ Лейпциг».

В текущем сезоне 28-летний Вернер провёл за «Тоттенхэм» семь матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 17 миллионов евро.

После 26 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата Англии «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 50 набранных очков.