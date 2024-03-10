Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Тоттенхэме» пока не знают, как поступить с Вернером

10 Марта 2024 • 13:47 Комментировать
Астон Вилла
...
Тоттенхэм
1 2.40 X 4.05 2 2.65
Через 0 ч. 56 мин.

«Тоттенхэм» пока не принял окончательного решения по будущему нападающего Тимо Вернера, права на которого принадлежат «РБ Лейпцигу».

По информации журналиста Фабрицио Романо, в лондонском клубе пока не знают, будут ли выкупать немца за 17 миллионов евро. При этом отмечается, что в «Тоттенхэме» довольны игроком, а сам Вернер не планирует возвращаться в «РБ Лейпциг».

В текущем сезоне 28-летний Вернер провёл за «Тоттенхэм» семь матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 17 миллионов евро.

После 26 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата Англии «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 50 набранных очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Тимо Вернер РБ Лейпциг ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 10 Марта
02:19
Астон Вилла - Тоттенхэм: где смотреть прямую трансляцию онлайн
09 Марта
16:33
Прогноз на точный счёт матча Астон Вилла — Тоттенхэм АПЛ — 10 марта 2024
12:32
Актуальный прогноз и ставка на матч Астон Вилла — Тоттенхэм АПЛ — 10 марта 2024
02:40
Постекоглу рассказал, почему не ждёт от «Тоттенхэма» трансферов за 100 млн
00:28
Постекоглу оценил игру Вернера в «Тоттенхэме»
08 Марта
23:29
Дайер: «Я многому научился за полгода работы с Постекоглу»
23:06
Спенс: «Не думаю, что у Конте хорошие взаимоотношения с игроками»
14:41
Гаскойн рассказал, как выводил Кина из себя: «Говорил: «Сегодня мы с твоей женой идём на свидание»
02:03
Викарио: «Очень благодарен Льорису за его советы»
01:26
Викарио считает, что Постекоглу может изменить футбол
07 Марта
23:55
Харри Реднапп хочет, чтобы Джеррард возглавил «Ливерпуль»
23:24
«Тоттенхэм» намерен переманить юного игрока «Барселоны»
14:16
Регилон: «Постекоглу говорил мне, что я вхожу в его планы, но затем меня отстранили от тренировок»
04 Марта
21:31
Хёйбьерг стал ближе к переходу в топ-клуб Серии А
03 Марта
13:07
Ромеро объяснил, как решил проблемы с жёлтыми карточками
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АСТОН ВИЛЛА ТОТТЕНХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал двух главных соперников «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Винисиус может уйти из «Реала» - назван возможный новый клуб нападающего «Реал» может уволить Анчелотти - названо важное условие Клопп и Хаби Алонсо могут возглавить суперклуб Испании Президент «Реала» поставил крест на игроке команды - названо имя Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги Европы в сезоне-2023/24 Гвардиола лишь третий: назван лучший тренер в истории АПЛ Спасители Месси и Суарес урвали «Интер Майами» ничью с «Нэшвиллом» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ ​Назван фаворит матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Саттон назвал точный счёт матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму
Спортивные новости
Экс-тренер сборной России поделился ожиданиями от второго раунда плей-офф КХЛ Чесноков оценил шансы Рублёва на победу в поединке с Лехечкой на турнире в Индиан-Уэллсе Пётр Ян победил китайца Ядуна на турнире UFC 299 и прервал серию из трёх поражений СКА обыграл «Торпедо в пятом матче серии и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл «Ладу» и выиграл серию Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
10.03.24 в 16:00
Астон Вилла Астон Вилла
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.28 4.00 2.60
Видео
10.03.24 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Бёрнли Бёрнли
1.69 3.95 4.40
Видео
10.03.24 в 17:00
Брайтон Брайтон
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.54 4.40 5.20
Видео
10.03.24 в 18:45
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Сити Манчестер Сити
2.90 3.80 2.14
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Марта
14:56 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал легендарного игрока, которого хотел бы тренировать
14:54 · Англия. Премьер-лига
Моуринью встретился с руководителем «Ньюкасла»
14:01 · Англия. Премьер-лига
Салах сделал важное заявление по своему будущему
13:50 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Иногда приходится притворяться суперменом»
13:47 · Англия. Премьер-лига
В «Тоттенхэме» пока не знают, как поступить с Вернером
13:41 · Англия. Премьер-лига
Титов дал прогноз на матч «Ливерпуль» - «Манчестер Сити»
13:11 · Англия. Премьер-лига
Фоден принял решение по «Манчестер Сити»
12:48 · Англия. Премьер-лига
Нико Уильямс заинтересовал очередной клуб АПЛ
12:14 · Англия. Премьер-лига
Почеттино высказался о возможном назначении Хау на пост тренера «Челси»
12:14 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, куда может уйти де Брёйне из «Манчестер Сити»
11:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» поборются за защитника
11:53 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ответил Александеру-Арнольду на слова о трофеях
10:55 · Англия. Премьер-лига
Салах раскрыл свою реакцию на уход Клоппа
10:48 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» сделал прогноз на матч «Ливерпуль» - «Манчестер Сити»
10:00 · Англия. Премьер-лига
Кушанашвили сделал прогноз на суперматч «Ливерпуль» - «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем