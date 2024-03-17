Постекоглу: «Четвёртое место – не достижение для «Тоттенхэма», у меня нет такой цели»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу заявил, что не рассматривает финиш в четвёрке как важную цель.

«Шпоры» могли подняться на четвёртое место за десять туров до завершения текущего розыгрыша Премьер-лиги, но уступили «Фулхэму» (0:3).

«Я не рассматриваю четвёртое место как достижение. Этот клуб уже финишировал четвёртым раньше. Он был вторым в АПЛ, доходил до финала Лиги чемпионов. Можно говорить что угодно, но «Тоттенхэм» многого добивался в прошлом, так что четвёртое место не может быть моей конечной целью.

Я не хочу, чтобы мы заняли четвёртое место, если при этом мы не вырастем как команда и не будем развиваться как единое целое. Возможно, мне никто не поверит, но это нормально», – заявил в послематчевом интервью Постекоглу.