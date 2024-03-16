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Сон: Болельщики не заслуживают таких результатов

16 Марта 2024 • 23:41 Комментировать
Фулхэм
3:0
Тоттенхэм

Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин высказался о поражении в матче с «Фулхэмом» (0:3).

- Мы очень разочарованы этим поражением. Каждый должен встать перед зеркалом и сказать: «Это моя вина».

Мы играли недостаточно хорошо, не приложили достаточно усилий. Настрой на этот матч был недостаточно хорошим. Это два шага назад. Теперь нам нужно сделать шаг вперёд. Болельщики не заслуживают таких результатов, очень грустно наблюдать за этим, - приводит слова корейского футболиста ВВС.

Сон в текущем сезоне провёл 25 матчей в чемпионате Англии, забил 14 голов и сделал восемь результативных передач. В следующем туре его команда встретится с «Лутоном», матч пройдёт 30 марта на домашней арене «шпор».


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