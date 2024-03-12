«Челси» заработает на Брое, который мало играет в «Фулхэме»

Нападающий Армандо Броя не смог пробиться в стартовый состав «Фулхэма» после перехода из «Челси».

Албанский футболист пополнил ряды «дачников» в январе на правах аренды. Планировалось, что форвард будет регулярно получать игровую практику, однако на данный момент для него нет место в основе команды Марку Силвы. По информации журналиста Сами Мокбеля, в связи с этим «Фулхэму» придётся выплатить «Челси» компенсацию в размере 4 млн фунтов стерлингов (около 4,7 млн евро). Именно такая сумма прописана в договоре на случай, если игрок не проведёт в старте как минимум 60% матчей до конца сезона.

Армандо Броя четырежды вышел на замену в поединках за «Фулхэм», ни разу не появившись на поле с первых минут.