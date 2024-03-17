«Челси» заработал больше 4 млн евро на Брое

«Фулхэм» обязан выплатить «Челси» компенсацию за аренду нападающего Армандо Брои.

«Дачники» могли сохранить обозначенную сумму в размере 4 млн фунтов стерлингов (около 4,7 млн евро), если бы албанский футболист появился в старте как минимум в 60% матчей команды в текущем сезоне. Вопреки ожиданиям, Броя пока не смог даже приблизиться к месту в основе – он ни разу не вышел с первых минут с момента прихода из «Челси». Таким образом, как сообщает журналист Низаар Кинселла, в силу вступил пункт, обязующий «Фулхэм» выплатить «Челси» компенсацию за 22-летнего форварда.

В субботу стало ясно, что игрок уже не успеет провести требуемое количество матчей в старте даже теоретически. Он не попал в заявку на встречу с «Тоттенхэмом», которая завершилась победой «Фулхэма» (3:0).