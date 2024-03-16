Постекоглу объяснил крупное поражение «Тоттенхэма» от «Фулхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о причинах неудачи своей команды в матче против «Фулхэма» (0:3).

«Шпоры» потерпели поражение от «дачников» в выездном матче, дважды пропустив после перерыва. Таким образом, команда Постекоглу упустила возможность обойти «Астон Виллу» и подняться на четвёртую строчку в турнирной таблице.

«Мы не были хороши, особенно во втором тайме. До перерыва игра была равной, но мы пропустили разочаровывающий гол. Во втором тайме мы не справились с задачей – интенсивность заметно упала.

Мы были плохи в чужой трети, но я бы сказал, что вся наша игра не была в порядке. Весь сезон мы гордились интенсивностью и темпом нашей игры, но в сегодняшнем втором тайме этого не было», – цитирует BBC Постекоглу.