Тренер «Фулхэма» высказался после разгрома «Тоттенхэма»

Наставник «Фулхэма» Марку Силва дал свой комментарий после крупной победы над «Тоттенхэмом» в матче 29-го тура чемпионата Англии.

Встреча завершилась со счётом 3:0. «Фулхэм» занимает 12 место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 38 очков. «Тоттенхэм» занимает пятую строчку.

- Отличная победа для нас, мы заслужили три очка в матче против действительно хорошей команды. В первом тайме мы действовали на высшем уровне. Возможно, это один из лучших наших таймов в нынешнем сезоне. Ребята продемонстрировали хорошую игру. Болельщики тоже были на высшем уровне, - приводит слова специалиста ВВС.

В следующем туре «Фулхэм» на выезде сыграет против «Шеффилд Юнайтед», матч пройдёт 30 марта и начнётся в 18:00 по московскому времени.