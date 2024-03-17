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​Энтони Робертсон: «Мы больше хотели победу»

17 Марта 2024 • 04:49 Комментировать
Фулхэм
3:0
Тоттенхэм

29-й тур английского чемпионата оказался успешным для «Фулхэма» - команда обыграла с крупным счетом «Тоттенхэм», что само по себе неожиданно, учитывая достаточно проблемную ситуацию в стане «дачников» в нынешнем сезоне. Успехом очень доволен американский защитник «Фулхэма» Энтони Робертсон:

- - У нас были разные моменты  в этом сезоне. Сейчас мы отлично сыграли, особенно в том плане, что не пропустили. Это моя личная радость. Мы показали, что больше хотели победу. Мы очень эффективно играли в контратаках, - цитирует слова Робертсона BBC Sport.

Сейчас «Фулхэм» занимает двенадцатое место в турнирной таблице английского чемпионата.


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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Энтони Робертсон

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