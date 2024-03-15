Постекоглу рассказал, зависят ли трансферные планы «Тоттенхэма» от попадания в Лигу чемпионов

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался на тему предстоящего трансферного окна.

«Шпоры» имеют шансы вернуться в Лигу чемпионов: сейчас лондонцы занимают пятую позицию в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Астон Виллы» на два очка при одном матче в запасе. Впрочем, по словам австралийского наставника, попадание в Лигу чемпионов не сильно повлияет на трансферные планы клуба.

«Я очень сомневаюсь, что наши планы по усилению команды в межсезонье заметно изменятся [в случае попадания в Лигу чемпионов]. Мы знаем, что нам нужно. Мы знаем, какие позиции нуждаются в усилении, и это не поменяется», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Постекоглу.