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Постекоглу рассказал, зависят ли трансферные планы «Тоттенхэма» от попадания в Лигу чемпионов

15 Марта 2024 • 21:48 Комментировать
Фулхэм
...
Тоттенхэм
1 3.30 X 3.95 2 2.00
Через 21 ч. 52 мин.

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался на тему предстоящего трансферного окна.

«Шпоры» имеют шансы вернуться в Лигу чемпионов: сейчас лондонцы занимают пятую позицию в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Астон Виллы» на два очка при одном матче в запасе. Впрочем, по словам австралийского наставника, попадание в Лигу чемпионов не сильно повлияет на трансферные планы клуба.

«Я очень сомневаюсь, что наши планы по усилению команды в межсезонье заметно изменятся [в случае попадания в Лигу чемпионов]. Мы знаем, что нам нужно. Мы знаем, какие позиции нуждаются в усилении, и это не поменяется», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Постекоглу.

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