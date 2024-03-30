«РБ Лейпциг» не реализовал свои моменты в матче против «Майнца»

В 27-м туре чемпионата Бундеслиги «РБ Лейпциг» постоянно и безуспешно обстреливал ворота «Майнца». Кристоф Баумгартнер чудом не попал в створ, а должен был открывать счет. Лои Опенда атаковал головой, но голкипер блестяще сыграл в рамке. То же самое после попытки Дани Ольмо.

Ничья 0:0 позволила «быкам» потеснить «Боруссию» с четвертого места. Противник - третий с конца.