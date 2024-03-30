«РБ Лейпциг» не реализовал свои моменты в матче против «Майнца»

В 27-м туре чемпионата Бундеслиги «РБ Лейпциг» постоянно и безуспешно обстреливал ворота «Майнца». Кристоф Баумгартнер чудом не попал в створ, а должен был открывать счет. Лои Опенда атаковал головой, но голкипер блестяще сыграл в рамке. То же самое после попытки Дани Ольмо.
Ничья 0:0 позволила «быкам» потеснить «Боруссию» с четвертого места. Противник - третий с конца.
Протокол игры
Гулачи Петер•Хенрихс Бенджамин82' (Зайвальд Николас (82') •Орбан Вилли•Люкеба Кастелло• 68'Раум Давид•Ольмо Дани•Кампль Кевин82' (Симакан Мохамед (82') •Шлагер Ксавер•Симонс Хави• 87'Опенда Лои68' (Шешко Беньямин (68') •Баумгартнер Кристоф68' (Поульсен Юссуф (68'Элмас Эльиф88')
Центнер Робин•Ван дер Берг Сепп•Гилавоги Жошуа•Ханше-Ольсен Андреас 79'81' (Фернандес Эдимилсон (81') •Каси Антони 20'56' (Видмер Сильван (56') •Баррейро Леандро• 70'Амири Надим• 34'Мвене Филлипп• 27'Буркардт Джонатан•Ажорк Людовик56' (Чхэ-Сон Ли II (56') •Онисиво Карим56' (Груда Брайан (56')
30 марта. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
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