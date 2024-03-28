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«Челси» интересуется Ольмо

28 Марта 2024 • 11:12 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Майнц
30.03 17:30

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо может продолжить карьеру в «Челси». Об этом сообщает FT.

По информации источника, ближайшим летом лондонский клуб вступит в переговоры по возможному трансферу Ольмо. При этом отмечается, что в руководстве «Челси» не возражают против ухода Конора Галлахера и Рахима Стерлинга.

Ранее сообщалось, что летом сумма отступных в контракте Ольмо составит 60 миллионов евро. В услугах испанского футболиста также заинтересована «Барселона».

В текущем сезоне Ольмо провёл за «РБ Лейпциг» 19 матчей, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 50 миллионов евро.

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