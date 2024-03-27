Ольмо летом можно будет выкупить у «РБ Лейпцига» за 60 млн евро

Как сообщает в своих социальных сетях журналист и инсайдер Фабрицио Романо, по окончании сезона полузащитника «РБ Лейпига» Дани Ольмо можно будет приобрести за определённую сумму.

По его информации, в контракте Ольмо с немецким клубом прописан пункт, что летом его отступные будут составлять 60 миллионов евро.

Ранее об интересе к испанскому футболисту сообщалось со стороны «Манчестер Сити».

На счету Ольмо в нынешнем сезоне 19 матчей во всех турнирах, семь голов и четыре ассиста на партнёров. Трансферная стоимость игрока оценивается в 50 миллионов евро, а контракт с «РБ Лейпцигом» действует до 2027 года.