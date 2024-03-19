Вернер очень комфортно чувствует себя в «Тоттенхэме» и хочет остаться

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Тимо Вернер очень комфортно чувствует себя в нынешнем клубе. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, немец хочет остаться в стане «шпор» на долгосрочной основе.

Напомним, Вернер в настоящий момент выступает за «Тоттенхэм» на правах аренды. У команды Анге Постекоглу есть возможность выкупить нападающего за 17 миллионов евро. Опция доступна до старта чемпионата Европы.

Источник отмечает, что Вернер не намерен возвращаться в «РБ Лейпциг». Руководство «красных быков» также хотело бы расстаться с футболистом на постоянной основе.

В 8 матчах этого розыгрыша Английской премьер-лиги Вернер отметился двумя голами и двумя результативными передачами.