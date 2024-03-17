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«Арсенал» активно следит за форвардом «РБ Лейпцига»

17 Марта 2024 • 15:16 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Майнц
30.03 17:30

Лондонский «Арсенал» активно следит за нападающим «РБ Лейпцига» Беньямином Шешко. По информации от Give me sport, главный тренер «канониров» Микель Артета очень хотел бы видеть словена в своей команде.

Ожидается, что в летнее трансферное окно Шешко будет доступен на рынке за 50 миллионов евро – именно такая сумма отступных прописана в контракте футболиста с «красными быками».

Шешко проводит дебютный сезон за «РБ Лейпциг». В настоящий момент 20-летний Беньямин успел отметиться семью голами и двумя результативными передачами в Бундеслиге. Ранее сообщалось, что нападающий также интересен «Челси».

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Арсенал Лондон РБ Лейпциг Беньямин Шешко трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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