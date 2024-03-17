«Арсенал» активно следит за форвардом «РБ Лейпцига»

Лондонский «Арсенал» активно следит за нападающим «РБ Лейпцига» Беньямином Шешко. По информации от Give me sport, главный тренер «канониров» Микель Артета очень хотел бы видеть словена в своей команде.

Ожидается, что в летнее трансферное окно Шешко будет доступен на рынке за 50 миллионов евро – именно такая сумма отступных прописана в контракте футболиста с «красными быками».

Шешко проводит дебютный сезон за «РБ Лейпциг». В настоящий момент 20-летний Беньямин успел отметиться семью голами и двумя результативными передачами в Бундеслиге. Ранее сообщалось, что нападающий также интересен «Челси».