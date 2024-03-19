Нападающий «РБ Лейпцига» Беньямин Шешко снова оказался на радарах «Манчестер Юнайтед».

Словенский футболист мог пополнить ряды «красных дьяволов» ещё в позапрошлом году, однако тогда игрок остался в «Ред Булл Зальцбурге», а годом позднее перешёл в «РБ Лейпциг». По сведениям The United Stand, в селекционном отделе манкунианцев считают Шешко идеальным конкурентом для Расмуса Хёйлунна – таковым его делают универсальность и возраст (20 лет).

Беньямин Шешко записал себе в актив 11 голов и две результативные передачи в 34 матчах за «РБ Лейпциг» в текущем сезоне. Трансферная стоимость форварда, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 30 млн евро.