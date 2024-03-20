Деку высказался о будущем Фелиша и Канселу

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку поделился ожиданиями о того, как сложится будущее двух арендованных футболистов – нападающего Жоау Фелиша и правого защитника Жоау Канселу.

«Сможем ли мы оставить Фелиша и Канселу? Мы хотим их сохранить, но многое будет зависеть от ситуации», – цитирует Деку Barca Universal.

Напомним, Фелиш принадлежит мадридскому «Атлетико», а Канселу – «Манчестер Сити». Оба клуба летом хотелись бы продать футболистов на постоянной основе, но «Барселона» не может себе позволить заплатить требуемые деньги из-за финансовых проблем. По слухам, каталонский клуб намерен продлить аренды Канселу и Фелиша ещё на один сезон.