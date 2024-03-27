Нико Уильямс с радостью перешёл бы в «Барселону»

Нападающий «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс с радостью присоединился бы к каталонской «Барселоне». По информации от издания Sport, у 21-летнего испанца превосходные отношения со многими игроками «сине-гранатовых».

Ранее сообщалось, что «Барселона» до сих пор присматривается к талантливому форварду «Атлетика» Бильбао, но сделке мешает сумма отступных Нико, которая составляет 50 миллионов евро.

У Уильямса также есть варианты для продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. На счету молодого футболиста 3 гола и 8 результативных передач в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.