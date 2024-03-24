Фелиш хочет остаться в «Барселоне», но «Атлетико» не отпустит игрока в очередную аренду

Нападающий каталонской «Барселоны» Жоау Фелиш намерен остаться в своей команде. Впрочем, если верить журналисту Маттео Моретто, «сине-гранатовым» будет крайне сложно сохранить игрока, который принадлежит мадридскому «Атлетико».

Дело в том, что «матрасники» не собираются продлевать аренду португальца ещё на один год. По информации от источника, команда Диего Симеоне хочет избавиться от Фелиша на постоянной основе. Требуемая сумма компенсации – 60 миллионов евро, которые «Барселона» пока не может потратить из-за финансовых проблем.

Напомним, Фелиш в этом сезоне забил 6 голов в чемпионате Испании, 2 из которых пришлись в ворота «Атлетико».