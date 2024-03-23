Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо: «Люди много говорят о моём будущем, но я счастлив в «Барселоне»

23 Марта 2024 • 12:51 Комментировать
Барселона
...
Лас-Пальмас
30.03 23:00

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо дал понять, что не намерен покидать «сине-гранатовых» в обозримом будущем. Ранее уругвайского футболиста активно связывали с трансфером в мюнхенскую «Баварию».

«Люди много говорят о моём будущем, но я счастлив в «Барселоне». Сейчас я нахожусь в сборной и хочу учиться у Марсело Бьелсы. Тренировки очень важны для того, чтобы понять, чего хочет тренер», – приводит слова Араухо Barca Universal.

В этом розыгрыше чемпионата Испании Араухо отметился одним забитым голом. Ранее сообщалось, что «Барселона» может продать Рональда, если какой-нибудь клуб согласится предложить за уругвайца минимум 100 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо

Новости по матчу

Сегодня, 23 Марта
12:51
Араухо: «Люди много говорят о моём будущем, но я счастлив в «Барселоне»
01:14
Алехандро Бальде: «Стараюсь прислушиваться к советам Канселу»
00:05
Президент «Барселоны»: «Мы не держим игроков, которые хотят уйти»
22 Марта
23:26
Лапорта – об интересе «Баварии» к Араухо: «Уверен, он останется в «Барселоне»
23:03
Де Дзерби хочет, чтобы «Брайтон» повторно арендовал Фати у «Барселоны»
22:35
Защитник «Барселоны» Бальде признался, что не представляет себя в другом клубе
21 Марта
13:53
Деку: Хави — идеальный тренер для «Барселоны», он восстановил клуб
02:33
Карвахаль объяснил, почему «Барселона» доверяет игрокам академии чаще, чем «Реал»
02:20
«Барселона» не отказалась от идеи подписания Киммиха
01:29
Ямаль назвал игрока «Реала» своим самым трудным оппонентом
00:54
Ямаль возглавил рейтинг лучших вундеркиндов мирового футбола
00:18
Ямаль рассказал, что думает о сравнениях с Месси
20 Марта
19:30
Левандовски и Винисиус номинированы на звание лучшего игрока Ла Лиги в марте
18:16
Канселу пропустил матч с «Атлетико» из-за обследования сердца
16:42
Деку: «Мне очень нравится Луис Энрике, он является топ-тренером»
16:23
Ферран Торрес вернётся в строй после международной паузы
15:37
Деку: «Мы не хотим, чтобы Кубарси и Ямаль играли на Евро-2024 и на Олимпиаде»
14:58
Деку высказался о будущем Фелиша и Канселу
14:36
Рафинья не собирается в Саудовскую Аравию
14:34
Деку: «Мы не предпринимали никаких действий по поиску нового тренера»
11:27
«Барселона» следит за нападающим из Бундеслиги
03:55
В «Барселоне» считают, что Хави вполне может остаться
19 Марта
23:37
Полузащитник «Атлетика»: «Трудно поверить, что Ямалю и Кубарси всего 16 и 17 лет»
23:12
Кубарси: «Хави очень помогает молодым игрокам «Барселоны»
22:18
Карвахаль: «Уверен, Педри справится с проблемами»
21:36
Кубарси: «Постоянное давление делает игроков «Барселоны» сильнее»
14:46
Рафинья не хочет покидать «Барселону»
12:05
Кубарси: «Побить рекорд Рамоса? Тогда моя мечта станет реальностью»
11:55
«Барселона» не теряет надежд оставить Хави
10:49
Фермин Лопес: «Мы всё ещё верим, что сможем выиграть Ла Лигу»
10:44
Канселу: «Пепе говорил мне, что я являюсь игроком для «Реала»
10:38
Фермин Лопес рассказал, опасается ли встречи с Мбаппе в четвертьфинале Лиги чемпионов
10:31
Фермин Лопес: «Нам будет не хватать Хави»
18 Марта
15:10
Кристенсен не поедет в расположение сборной Дании из-за травмы
14:16
В «Манчестер Сити» приняли решение по будущему Канселу 1
13:00
Хави: «Посвящаем победу над «Атлетико» Канселу»
12:52
Хави: «Форт отлично сыграл против «Атлетико» 1
12:46
Хави не исключает победу «Барселоны» в Ла Лиге 3
12:40
Фелиш – о победе 3:0 над «Атлетико»: «Они не проигрывали дома весь сезон»
11:58
Хави: «Возможно, Левандовски провёл свой лучший матч за «Барселону»
11:47
Хави прокомментировал игру Фелиша в матче с «Атлетико»
11:43
Левандовски: «С «ПСЖ» мы сыграем в таком же стиле, как и с «Атлетико»
11:33
Фелиш: «Фанаты «Атлетико» понятия не имеют, что произошло со мной в клубе»
17 Марта
22:55
Пике рассказал о завершении карьеры: «Футбол – это работа, а не хобби»
20:55
Пике считает, что интерес к просмотру футбола падает: «Он конкурирует с Netflix, YouTube и TikTok»
12 Марта
11:09
«Барселона» решила продать летом двух центральных защитников
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАРСЕЛОНА ЛАС-ПАЛЬМАС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Челси» и «Манчестер Сити» могут быть исключены из АПЛ Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба Мбаппе назвал Месси сукиным сыном «Спартак» обратился к Сергею Лаврову Садио Мане высказался о Клоппе Ямаль назвал игрока «Реала» своим самым трудным оппонентом Карвахаль объяснил, почему «Барселона» доверяет игрокам академии чаще, чем «Реал» «Реал» и «Манчестер Сити» могут обменяться звёздными игроками Звезда «Реала» может присоединиться к Месси в Майами
Умер Василий Уткин «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Винисиус бахнул дубль и схлопотал бан: «Реал» разделал «Осасуну», хоть и пропустил дважды Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка «Манчестер Юнайтед» забил два гола за девять минут овертайма и выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков
Спортивные новости
«Локомотив» обыграл «Авангард» в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина В Москве в выходные отменены все спортивные мероприятия «Трактор» в четвёртый раз подряд обыграл «Динамо» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ Александр Кожевников раскритиковал работу судей в КХЛ Журова высказалась о поручении Путина правительству подготовить план участия россиян на Олимпиаде-2024 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Марта
14:13 · Англия. Премьер-лига
Клуб из топ-4 Ла Лиги арендует нападающего «Манчестер Сити» в январе 2025 года
13:55 · Испания. Ла Лига
Лапорта рассказал о ситуации с контрактом де Йонга
13:34 · Англия. Премьер-лига
«Челси» решил побороться за звезду «Реала»
13:05 · Испания. Ла Лига
Два испанских клуба хотят купить экс-полузащитника «Реала»
12:51 · Испания. Ла Лига
Араухо: «Люди много говорят о моём будущем, но я счастлив в «Барселоне»
12:30 · Испания. Ла Лига
Лапорта раскрыл трансферные планы «Барселоны»
12:16 · Испания. Ла Лига
Луис Энрике назвал футболистов «Барселоны», которые способны играть в «ПСЖ»
12:05 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» участвует в гонке за нападающим «Манчестер Юнайтед»
11:43 · Испания. Ла Лига
Браим Диас: «Я очень горд быть игроком сборной Марокко и чувствовать привязанность болельщиков»
11:43 · Испания. Ла Лига
Сын Роналдиньо тренируется с «Барселоной»
11:13 · Англия. Премьер-лига
Лапорта ответил, планирует ли «Барселона» трансфер Холанна 1
10:47 · Испания. Ла Лига
Бывший полузащитник «Реала» хочет вернуться в Ла Лигу
10:34 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» озвучили позицию по Канселу и Фелишу
10:21 · Испания. Ла Лига
Саутгейт рассказал о моральном состоянии Беллингема
10:16 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» раскрыли, какие сейчас отношения с «Реалом»
Все новости
Рекомендуем