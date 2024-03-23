Араухо: «Люди много говорят о моём будущем, но я счастлив в «Барселоне»

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо дал понять, что не намерен покидать «сине-гранатовых» в обозримом будущем. Ранее уругвайского футболиста активно связывали с трансфером в мюнхенскую «Баварию».

«Люди много говорят о моём будущем, но я счастлив в «Барселоне». Сейчас я нахожусь в сборной и хочу учиться у Марсело Бьелсы. Тренировки очень важны для того, чтобы понять, чего хочет тренер», – приводит слова Араухо Barca Universal.

В этом розыгрыше чемпионата Испании Араухо отметился одним забитым голом. Ранее сообщалось, что «Барселона» может продать Рональда, если какой-нибудь клуб согласится предложить за уругвайца минимум 100 миллионов евро.