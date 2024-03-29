Два важных игрока «Барселоны» будут готовы к матчу с «ПСЖ»

Хорошие новости для поклонников «Барселоны». Ожидается, что два важных игрока команды – полузащитники Френки де Йонг и Педри – будут готовы сыграть в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Как сообщает на своих страницах Mundo Deportivo, медики «Барселоны» считают, что де Йонг и Педри успеют восстановиться к битве в Париже. Педри уже возобновил индивидуальные тренировки на поле, а де Йонг начнёт индивидуальные занятия в скором времени.

Добавим, что матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится в среду, 10 апреля. Ответная встреча пройдёт в Испании 16 апреля.