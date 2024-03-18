Кристенсен не поедет в расположение сборной Дании из-за травмы

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Андреас Кристенсен не поедет в расположение сборной Дании на ближайшие матчи. По информации от Fodbold Landsholdet, футболист останется в стане «сине-гранатовых» из-за небольшой травмы, которую получил вчера на разминке перед матчем с «Атлетико» в чемпионате Испании.

Отмечается, что повреждение Кристенсена нельзя назвать серьёзным. Скорее всего, датчанин сможет помочь своей команде в ближайших матчах после международной паузы.

Напомним, в последнее время Кристенсен всё чаще выходит на поле на позиции опорного полузащитника. Главный тренер Хави Эрнандес считает, что датчанин хорошо действует в опорной зоне.