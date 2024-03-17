Пике считает, что интерес к просмотру футбола падает: «Он конкурирует с Netflix, YouTube и TikTok»

Экс-игрок «Барселоны» Херард Пике поделился мнением об интересе у людей к просмотру футбола.

По мнению прославленного футболиста, сейчас молодое поколение не смотрит матчи все 90 минут. Пике считает, что на данный момент люди хотят получать информацию быстро и не могут сосредоточиться на игре такое большое количество времени.

«Футбол конкурирует с Netflix, Amazon, YouTube, TikTok. У всех ограниченное время. Футбол на 90 минут не так увлекателен», – приводит слова бывшего защитника издание The Times.

Добавим, что Пике завершил профессиональную карьеру в январе 2023 года. Всего за каталонский клуб он провёл 616 встреч, отличившись 53 забитыми мячами и 13 асситами.