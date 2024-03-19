Фермин Лопес рассказал, опасается ли встречи с Мбаппе в четвертьфинале Лиги чемпионов

Полузащитник каталонской «Барселоны» Фермин Лопес поделился ожиданиями от четвертьфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Испанец также рассказал, опасается ли игры против главной звезды парижан в лице Килиана Мбаппе, который в нынешнем сезоне забил 38 голов во всех турнирах.

«Мбаппе – устрашающий игрок? Он является одним из самых опасных футболистов, которые есть у «ПСЖ», но не стоит забывать и об Усмане Дембеле. Это великолепные игроки. Мы постараемся сделать всё возможное для того, чтобы их остановить», – сказал Лопес в интервью изданию Sport.

Напомним, Мбаппе в конце сезона покинет «ПСЖ» на правах свободного агента. Килиан, скорее всего, перейдёт в стан главных конкурентов «Барселоны» в лице мадридского «Реала».