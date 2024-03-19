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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рафинья не хочет покидать «Барселону»

19 Марта 2024 • 14:46 Комментировать
Барселона
...
Лас-Пальмас
30.03 23:00

Вингер каталонской «Барселоны» Рафинья Диас не хочет покидать свою команду ближайшим летом. По информации от издания Sport, бразилец намерен остаться на «Камп Ноу».

Источник сообщает, что руководство может настоять на продаже Рафиньи, если экономическая ситуация в клубе будет трудной. Так или иначе, нападающий в последних матчах сезона намерен доказать руководству, что достоин остаться в клубе.

Менее двух лет назад «Барселона» заплатила за Рафинью 58 миллионов евро компенсации. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Диас отметился четырьмя голами и семью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рафинья Диас

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