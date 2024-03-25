Карвахаль оценил шансы Кубарси поехать на Евро-2024

Правый фуллбек мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль оценил шансы центрального защитника каталонской «Барселоны» Пау Кубарси поехать на летний чемпионат Европы, который состоится в Германии.

«Я поздравил Кубарси с дебютом. Пау ещё молодой парень, но на тренировках он смотрелся зрелым. То же самое касается проведённых минут в матче против Колумбии. Думаю, он является серьёзным кандидатом на поездку на чемпионат Европы», – сказал Карвахаль на пресс-конференции.

Напомним, Кубарси уже успел дебютировать за сборную Испании в последнем матче против Колумбии. Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» намерено скорее продлить контракт с 17-летним футболистом.