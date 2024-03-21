«Барселона» не отказалась от идеи подписания Киммиха

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих по-прежнему интересен «Барселоне».

Слухи о возможном переезде 29-летнего игрока в Каталонию активно распространялись в СМИ ещё в прошлом году, однако до конкретики тогда не дошло. По обновлённой информации журналиста Георга Хольцнера, «Барселона» сохраняет надежды на подписания Киммиха – в клубе рассматривают возможность трансфера звезды «Баварии» грядущим летом. Впрочем, как и ранее, существуют серьёзные сомнения относительно способности «сине-гранатовых» удовлетворить финансовые запросы мюнхенского клуба и самого хавбека.

Контракт Йозуа Киммиха с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость футболиста, согласно оценке Transfermarkt, составляет 75 млн евро.