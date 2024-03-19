Кубарси: «Хави очень помогает молодым игрокам «Барселоны»

17-летний игрок «Барселоны» Пау Кубарси рассказал о вкладе рулевого Хави Эрнандеса в свои успехи.

Наставник «сине-гранатовых» доверил юному центральному защитнику место в стартовом составе, и тот не подвёл, сумев произвести впечатление на всю футбольную общественность. Не остался в стороне и главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте, вызвавший Кубарси в национальную команду.

«Хави – один из лучших игроков в истории, и похвала от него – большая привилегия. Я очень рад оказанному мне доверию. Хави помогает молодым игрокам раскрыться в полной мере, относится к нам так же, как и ко всем остальным в команде», – поведал в интервью Mundo Deportivo Кубарси.