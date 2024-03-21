Ямаль назвал игрока «Реала» своим самым трудным оппонентом

16-летний футболист «Барселоны» Ламин Ямаль назвал самого трудного оппонента в своей карьере среди защитников.

Вингер «сине-гранатовых» выделил левого защитника мадридского «Реала» Ферлана Менди, которому противостоял в текущем сезоне: «Игра против Менди в финале Суперкубка Испании стала для меня непростым испытанием», – заявил в интервью Mundo Deportivo вундеркинд.

Напомним, что «Реал» обыграл «Барселону» в январском матче Суперкубка Испании со счётом 4:1. Хет-триком в той встрече отметился Винисиус Жуниор, ещё один гол в составе «сливочных» забил Родриго. За команду Хави Эрнандеса отличился Роберт Левандовски.