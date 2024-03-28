Бразильский нападающий «Барселоны» Витор Роке с первых минут может выйти на поле в предстоящей игре против «Лас-Пальмаса». Об этом сообщает журналист Серджи Капдевила.

По информации источника, 19-летний футболист тренировался на очень высоком уровне во время перерыва на матчи сборных. По этой причине главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес может дать отдохнуть основному нападающему команды Роберту Левандовски и выпустить Роке.

Роке присоединился к «Барселоне» минувшей зимой. В составе каталонцев футболист сыграл в 11 матчах и забил два гола.

Игра 30-го тура Ла Лиги «Барселона» - «Лас-Пальмас» пройдет 30 марта. Старт поединка запланирован на 23:00 по мск.

Окружение Роке недовольно игровым временем нападающего в «Барселоне»



