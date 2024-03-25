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Араухо близок к подписанию нового контракта с «Барселоной»

25 Марта 2024 • 13:06 Комментировать
Барселона
...
Лас-Пальмас
30.03 23:00

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо близок к тому, чтобы подписать со своим клубом новый контракт. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации от источника, президент «Барселоны» Жоан Лапорта лично пообщался с уругвайцем и дал понять, что клуб не собирается делать деньги на его продаже. Ранее сообщалось, что в услугах Араухо заинтересована мюнхенская «Бавария».

Нынешний контракт 25-летнего Араухо с «Барселоной» истекает летом 2026 года. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость уругвайца в 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Рональд забил один гол в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо

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