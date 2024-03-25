Араухо близок к подписанию нового контракта с «Барселоной»

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо близок к тому, чтобы подписать со своим клубом новый контракт. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации от источника, президент «Барселоны» Жоан Лапорта лично пообщался с уругвайцем и дал понять, что клуб не собирается делать деньги на его продаже. Ранее сообщалось, что в услугах Араухо заинтересована мюнхенская «Бавария».

Нынешний контракт 25-летнего Араухо с «Барселоной» истекает летом 2026 года. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость уругвайца в 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Рональд забил один гол в чемпионате Испании.