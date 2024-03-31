Рафинья: «Барселона» продолжает бороться за чемпионство, мы не сдадимся»

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас побеседовал с журналистами после выигранного матча против «Лас-Пальмаса» (1:0).

Бразилец стал автором единственного гола в матче, поразив ворота гостей на 59-й минуте. 27-летний игрок мог отметиться дублем, но в первом тайме его взятие ворот было отменено. Примечательно, что «Лас-Пальмас» играл в меньшинстве с 24-й минуты.

«Мы продолжаем бороться за чемпионство. Мы не сдадимся.

Думаю, сегодня мы провели хорошую игру. Честно говоря, я считаю, что мой первый гол должны были засчитать. Я не знаю, почему судья его отменил», – заявил в послематчевом интервью испанским СМИ Рафинья.