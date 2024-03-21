Деку: Хави — идеальный тренер для «Барселоны», он восстановил клуб

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о будущем Хави Эрнандеса на посту главного тренера команды.

— Мне перед каждым матчем задают вопрос о том, не изменил ли Хави свое решение. Если это произойдет, он сам сообщит об этом. Для «Барселоны» это идеальный тренер, который всегда на позитиве и никогда не жалуется, — цитирует Деку Daily Mail.

По мнению функционера, со временем все поймут, что именно Хави восстановил «Барселону».

По итогам 29 сыгранных туров «сине-гранатовые» занимают второе место в чемпионате Испании, имея в своей копилке 64 очка. Отставание «Барселоны» от лидирующего «Реала» составляет восемь баллов.