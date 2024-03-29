Хави верит, что «Барселона» обойдёт «Реал» в Ла Лиге

В пятницу главный тренер «Барселоны» Хави выступил перед журналистами. Молодой специалист подчеркнул, что верит в чемпионство своей команды.

«Футболисты вернулись из сборных в хорошем состоянии. Это хорошо, потому что в последнее время нам не везло. Теперь игроки должны переключиться на клубные дела. Сейчас мы должны быть сосредоточены на Ла Лиге. Мы хотим бороться за чемпионство и верим, что можем этого добиться», - сказал Хави на пресс-конференции.

На текущий момент «Барселона» занимает в турнирной таблице Ла Лиги второе место. От «Реала» команда Хави отстаёт на восемь очков.

Хави заявил, что не передумал уходить из «Барселоны»