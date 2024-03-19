Канселу: «Пепе говорил мне, что я являюсь игроком для «Реала»

Правый защитник каталонской «Барселоны» Жоау Канселу рассказал о давней беседе с бывшим игроком мадридского «Реала» Пепе, который ныне выступает за «Порту».

«Пепе говорил мне, что я являюсь игроком для «Реала». Тем не менее, я ответил ему, что болею за «Барселону», – цитирует Канселу RTP.

Напомним, «Реал» в одно время действительно интересовался Канселу, но в один момент в «королевском клубе» решили не бороться за трансфер португальца. За «Барселону» Жоау выступает на правах аренды из «Манчестер Сити». «Сине-гранатовые» хотели бы оставить защитника ещё на сезон, но «горожане» будут требовать только полноценный трансфер.