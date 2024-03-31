«Барселона» не пропустила в пяти матчах Ла Лиги кряду – такого не было полтора года

«Барселона» продлила серию матчей без пропущенных голов в чемпионате Испании.

Команда Хави Эрнандеса минимально обыграла «Лас-Пальмас», оставшийся в меньшинстве на 24-й минуте. «Сине-гранатовым» удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности уже в пятом подряд поединке Ла Лиги – самая продолжительная «сухая» серия с 2022 года (тогда каталонцы не пропускали в шести матчах подряд с августа по октябрь), отмечает Opta.

Последний пропущенный гол «Барселоны» в Ла Лиге датирован 17 февраля – тогда забить смогла «Сельта». В последующих встречах с «Хетафе», «Атлетиком», «Мальоркой» и «Атлетико» действующие чемпионы уже не пропускали.