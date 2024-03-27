«Барселона» сделает всё возможное для продления контракта Араухо на улучшенных условиях

«Барселона» продолжает работу над новым контрактом центрального защитника Рональда Араухо.

Уругваец не горит желанием уходить из клуба, однако «Бавария» не сдаётся в попытках переманить его в свои ряды. По информации Sport, в «Барселоне» считают крайне важным продлить контракт Араухо на улучшенных условиях, даже если это потребует серьёзных экономических усилий. Президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта и спортивный директор Деку видят в 25-летнем игроке ключевую фигура проекта на долгие годы.

Действующее соглашение Рональда Араухо истекает в середине 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 млн евро.