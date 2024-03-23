Центральный защитник «Барселоны» Микаил Файе заинтересовал «Баварию».

Сенегалец ещё не успел дебютировать за первую команду «сине-гранатовых» – он выступает за дубль. Тем не менее, по информации журналиста Санти Ауны, за 19-летним футболистом следят различные топ-клубы, среди которых фигурирует и «Бавария». В январе «Барселона» отклонила предложения «Ланса», «Жироны» и «Алавеса» по юному центрбеку.

Напомним, что «Баварии» также интересен основной центральный защитник каталонского гранда – Рональд Араухо. Вероятно, предстоящим летом мюнхенцы вновь попробуют приобрести уругвайца.

Трансферная стоимость Микаила Файе оценивается экспертами Transfermarkt в 1,5 млн евро.