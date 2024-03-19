Карвахаль: «Уверен, Педри справится с проблемами»

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль высказался о трудностях полузащитника «Барселоны» Педри с травмами.

В начале месяца 21-летний футболист вновь угодил в лазарет. Сообщалось, что хавбек может пропустить остаток сезона и Евро-2024, однако, как выяснилось позднее, игроку вряд ли потребуется операция, поэтому он сможет вернуться в строй уже в апреле.

«Педри? В конце туннеля есть свет. Он очень молод, у него впереди много лет, и я полностью уверен, что он преодолеет проблемы с травмами», – заявил в интервью COPE Карвахаль.

На счету Педри два забитых мяча и четыре результативные передачи в 24 матчах текущего сезона за «Барселону».