Канселу: «Бундеслига оказалась сложнее, чем я думал»

Защитник каталонской «Барселоны» Жоау Канселу оценил свой период в мюнхенской «Баварии». Напомним, португалец выступал за немецкий клуб во второй половине прошлого сезона на правах аренды. Фуллбеку удалось выиграть с командой чемпионат Германии.

«Бундеслига оказалась сложнее, чем я думал. Мне казалось, что немецкая лига проще, но на деле всё оказалось иначе. Также я считал, что «Бавария» доминировала в чемпионате гораздо больше, ведь команда выигрывала титул несколько лет подряд. Я приехал и показал хороший футбол. Мне посчастливилось сыграть за эту талантливую команду и выиграть с ней трофей», – цитирует Канселу A Bola.