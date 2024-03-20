Деку: «Мы не предпринимали никаких действий по поиску нового тренера»

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку рассказал, что команда пока не предпринимала никаких попыток пригласить нового тренера. Действующий наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес должен оставить свой пост в конце сезона.
«Мы не предпринимали никаких действий по поиску нового тренера. Пока что мы не общались ни с одним специалистом. Тем не менее, мы знаем, кто доступен и обращаем внимание на этих людей», – цитирует Деку Directe 1.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может попробовать убедить Хави остаться ещё как минимум на один сезон. Многое будет зависеть от того, насколько хорошо команда закончит кампанию.
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