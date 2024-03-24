Нико Уильямс: «У Ямаля большое будущее»

Футболист «Атлетика» Нико Уильямс высказался о том, кто из испанских игроков является самым перспективным.

— В сборной Испании есть хорошие футболисты, например, Ламин Ямаль. У этого игрока большое будущее, но нам всем предстоит еще много работы, — цитирует Уильямса Diario AS.

В текущем сезоне 16-летний Ямаль принял участие в 39 матчах с учетом всех турниров, шесть раз поразил ворота соперников и записал на свой счет четыре ассиста.

Трудовой договор Ямаля с «Барселоной» действует до середины 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость молодого таланта в 75 миллионов евро.