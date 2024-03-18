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В «Манчестер Сити» приняли решение по будущему Канселу

18 Марта 2024 • 14:16 Комментировать
Барселона
...
Лас-Пальмас
30.03 23:00

«Манчестер Сити» определился со своими планами на правого защитника Жоау Канселу, который в нынешнем сезоне на правах аренды защищает цвета каталонской «Барселоны». По информации от издания Sport, «горожане» не намерены продлевать аренду ещё на одну кампанию, как того хочет «Барселона».

Отмечается, что сам игрок намерен остаться в стане «сине-гранатовых». Проблема в том, что у «Барселоны» нет денег на полноценный трансфер, которого так хочет «Манчестер Сити». Источник сообщает, что у «горожан» есть предложения по португальцу от клубов из Саудовской Аравии и Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
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