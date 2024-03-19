«Барселона» не теряет надежд оставить Хави

Каталонская «Барселона» всё ещё не теряет надежд на то, что главный тренер команды Хави Эрнандес передумает уходить в конце сезона. Как сообщает издание Sport, «сине-гранатовые» пока отложили процесс нового наставника.

Сообщается, что «Барселона» подождёт до конца сезона, после чего примет решение и новом тренере. Многое будет зависеть от того, как «сине-гранатовые» выступят в Лиге чемпионов. Если Хави удастся удивить руководство, в клубе сделают всё возможное для сохранения тренера.

Ранее Хави дал понять, что не собирается менять своё решение и точно покинет «Барселону» в конце сезона.