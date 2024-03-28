Араухо и Кристенсен вряд ли смогут помочь «Барселоне» в матче с «Лас-Пальмас»

Каталонская «Барселона» вряд ли сможет рассчитывать на двух игроков в ближайшем матче против «Лас-Пальмас» в чемпионате Испании. По информации от Mundo Deportivo, «сине-гранатовым» не смогут помочь Андреас Кристенсен и Рональд Араухо.

Оба игрока получили травмы в расположении национальных сборных, поэтому их участие в матче с «Лас-Пальмас» находится под большим вопросом. Медицинский штаб оценит состояние Араухо и Кристенсена перед поединком, после чего будет принято решение.

«Барселона» сейчас находится на втором месте в чемпионате Испании. Отставание от лидирующего «Реала» составляет 8 очков.