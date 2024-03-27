Рафинья получил новые предложения от английских клубов

Интерес к вингеру «Барселоны» Рафинье Диасу продолжает расти.

Как уже неоднократно сообщалось по ходу текущего сезона, на бразильца есть спрос как в Англии, где он уже выступал в прошлом, так и в Саудовской Аравии. Согласно обновлённым данным BarcaTimes, недавно с окружением 27-летнего игрока связались агенты, представляющие интересы клубов Английской премьер-лиги. Конкретные названия пока не приводятся, однако футболист по-прежнему не планирует покидать Каталонию.

Стоимость Рафиньи Диаса, по версии экспертов портала Transfermarkt, составляет 50 млн евро. Действующий контракт бразильца рассчитан до 2027 года.