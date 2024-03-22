Защитник «Барселоны» Бальде признался, что не представляет себя в другом клубе

Левый защитник «Барселоны» Алехандро Бальде ответил на вопрос о возможном уходе из клуба в будущем.

20-летний футболист выступает за первую команду «сине-гранатовых» с 2022 года. Ранее он занимался в академии каталонцев.

«Покину ли я когда-нибудь «Барселону»? Где может быть лучше, чем дома? У меня нет другого клуба, кроме «Барселоны». Я здесь уже 13 сезонов, и для меня это дом», – рассказал в интервью испанским СМИ испанец.

Алехандро Бальде провёл 79 матчей за «Барселону» во всех турнирах. На счету молодого латераля два забитых мяча и восемь результативных передач.

Действующий контракт Бальде рассчитан до 2028 года.