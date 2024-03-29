В «Барселоне» приняли решение по 17-летнему Форту

Правый защитник «Барселоны» Эктор Форт может в скором времени подписать новый контракт.

Текущее соглашение 17-летнего игрока истекает по окончании следующего сезона. Как информирует журналист Маттео Моретто, клуб уже ведёт переговоры с Фортом, обе стороны настроены на долгосрочное сотрудничество. При этом, по данным источника, «Барселоне» ещё предстоит согласовать некоторые детали сделки с юным футболистом, включая его роль в первой команде.

Эктор Форт провёл семь матчей за основу «сине-гранатовых», записав на свой счёт две результативные передачи. В стартовом составе испанец выходил четырежды.